ГБР расследует дело по факту смертельного ДТП с участием нардепа

По данным СМИ, за рулем автомобиля, который насмерть сбил 18-летнюю девушку, находился народный депутат Андрей Николаенко.

Как ранее сообщалось, 3 ноября на трассе Киев – Чоп в с. Березовцы Житомирского района народный депутат на автомобиле Mercedes-Benz GLE сбил насмерть 18-летнюю девушку.

В ГБР сообщили, что работники Бюро уже расследуют обстоятельства смертельного ДТП при участии народного депутата.

«Автомобиль за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

На место ДТП выехали работники Бюро, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины», - говорится в сообщении.

По данным "УП", за рулем был народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.