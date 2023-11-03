ДБР розслідує справу за фактом смертельної ДТП за участі нардепа

За даними ЗМІ, за кермом автомобіля, який збив насмерть 18-річну дівчину, був народний депутат Андрій Ніколаєнко.

Як раніше повідомлялося, 3 листопада на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району народний депутат на автомобілі «Mercedes-Benz GLE» збив насмерть 18-річну дівчину.

У ДБР повідомили, що працівники Бюро уже розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата.

«Автомобіль за кермом якого перебував народний депутат наїхав на пішохода. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

На місце ДТП виїхали працівники Бюро, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України», - сказано у повідомленні.

За даним «УП», за кермом був народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

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