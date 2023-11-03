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  1. В Україні

Україна не веде жодних таємних переговорів з росією, — запевнив Кулеба

13:11, 3 листопада 2023
За його словами, основою української Формули миру є повага суверенітету та територіальної цілісності держави.
Україна не веде жодних таємних переговорів з росією, — запевнив Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з росією, а основою Формули миру є повага суверенітету. Про це він заявив телеканалу ZDF.

На запитання, чи не веде Україна переговорів з рф «за закритими дверима», Кулеба відповів: «ні».

За його словами, основою української Формули миру є повага суверенітету та територіальної цілісності держави.

«Якщо перекладати з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори», - сказав Кулеба.

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