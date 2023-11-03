Украина не ведет никаких тайных переговоров с россией, — заверил Кулеба

По его словам, основой украинской Формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не ведет никаких тайных переговоров с россией, а основой Формулы мира является уважение суверенитета. Об этом он заявил телеканалу ZDF.

На вопрос, не ведет ли Украина переговоров с рф «за закрытыми дверями», Кулеба ответил: «нет».

По его словам, основой украинской Формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности государства.

«Если переводить с дипломатического языка на обычный, то это означает, что россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова к этому сделать, нет смысла вести никакие переговоры», - сказал Кулеба.

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