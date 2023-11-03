Отопительный сезон пройдет без части украинцев – НБУ

С лета активизировался процесс возвращения мигрантов в Украину, однако часть все же останется за рубежом.

Украинцы, которые находились за границей, постепенно возвращаются домой, однако из-за повышенных рисков безопасности некоторые из них могут решить провести отопительный сезон в соседних странах. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

По данным в обзоре, в третьем квартале 2023 года началась активизация процесса возвращения мигрантов на территорию Украины, но этот процесс оказался меньше, чем ожидалось. По данным Организации Объединенных Наций, количество украинских мигрантов, находящихся за рубежом, уменьшилось до 6,2 миллиона на конец сентября 2023 года (по сравнению с 6,3 миллионами в июне 2023 года). Государственная пограничная служба Украины также сообщила о возвращении около 100 тысяч мигрантов только в течение августа.

По прогнозам, "количество мигрантов может незначительно возрасти до конца текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан вероятно проведет отопительный сезон за рубежом".

В результате этих процессов, по оценкам Национального банка Украины, количество мигрантов на конец 2023 года может превышать количество на конец 2022 года на примерно 200 тысяч человек.

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