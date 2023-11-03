Опалювальний сезон пройде без частини українців – НБУ

З літа активізувався процес повернення мігрантів до України, проте частина все ж лишиться за кордоном.

Українці, які перебували за кордоном, поступово повертаються додому, проте через підвищені безпекові ризики деякі з них можуть вирішити провести опалювальний сезон у сусідніх країнах. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2023 року.

За даними в огляді, в третьому кварталі 2023 року розпочалася активізація процесу повернення мігрантів на територію України, але цей процес виявився меншим, ніж очікувалося. За даними Організації Об'єднаних Націй, кількість українських мігрантів, які перебувають за кордоном, зменшилася до 6,2 мільйони кінець вересня 2023 року (порівняно з 6,3 мільйонами у червні 2023 року). Державна прикордонна служба України також повідомила про повернення близько 100 тисяч мігрантів лише протягом серпня.

За прогнозами, «кількість мігрантів може незначно зрости до кінця поточного року: через підвищені ризики атак на енергоінфраструктуру частина громадян вірогідно проведе опалювальний сезон за кордоном».

В результаті цих процесів, за оцінками Національного банку України, кількість мігрантів на кінець 2023 року може перевищувати кількість на кінець 2022 року на приблизно 200 тисяч осіб.

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