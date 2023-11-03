На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину – ЗМІ

Нардеп на Mercedes-Benz GLE збив дівчину у с. Березівці Житомирського району.

У п’ятницю, 3 листопада, на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку м. Чоп, здійснив наїзд на пішохода. За кермом машини був нардеп. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області

Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

«За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події», - сказано у повідомленні.

За даним «УП», за кермом був народний депутата від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

У поліції додали, що попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

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