Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

У ВККС безумовно будуть помилки, без цього не буває – ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів заздалегідь попередила, що не всі рішення Комісії будуть правильними.

В Україні запровадять показник денної процентної ставки за споживчим кредитом і обмежать його 1% у день від загального розміру кредиту

Обмеження максимальної ставки за позиками мікрокредитних організацій, - у Комітеті пояснили, якою буде фінальна редакція закону.

Податкові перевірки бізнесу можуть відновити з 1 грудня, - парламент готується ухвалити закон

Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

  1. В Україні

На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину – ЗМІ

11:50, 3 листопада 2023
Нардеп на Mercedes-Benz GLE збив дівчину у с. Березівці Житомирського району.
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину – ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п’ятницю, 3 листопада, на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку м. Чоп, здійснив наїзд на пішохода. За кермом машини був нардеп. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області

Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

«За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події», - сказано у повідомленні.

За даним «УП», за кермом був народний депутата від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

У поліції додали, що попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді