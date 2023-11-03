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Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік озброєння

14:26, 3 листопада 2023
Україна отримає від Німеччини радари для систем ППО та безпілотники.
Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік озброєння
Джерело фото: Міноборони
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Федеративна Республіка Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України, що включає в себе радари для систем протиповітряної оборони та безпілотники.

Згідно інформації від Міністерства оборони України, наданий пакет допомоги включає в себе:

  • 2 радари TRML-4D, призначені для використання на зенітно-ракетних комплексах, зокрема німецьких IRIS-T;
  • 12 бронетранспортерів;
  • 7 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;
  • 2 системи захисту вертольотів AMPS;
  • 5 надводних дронів;
  • 1 PCB-принтер (3D);
  • 12 вантажівок MAN TGS;
  • 32 термінали супутникового зв’язку SatCom;
  • 4 великовантажні тягачі та 4 напівпричепи.

Українські військові також отримають 30 тисяч комплектів зимового одягу та 10 тисяч захисних окулярів.

Крім того, уряд Німеччини оголосив передачу 25 танків Leopard 1 A5, що фінансується спільно з Данією.

Цей новий пакет військової допомоги спрямований на підтримку України у забезпеченні її безпеки та оборони в умовах російської агресії. Фінансування цієї ініціативи включає 5,4 мільярда євро на 2023 рік та додаткові зобов'язання на суму 10,5 мільярда євро на наступні роки.

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