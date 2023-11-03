Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік озброєння

Україна отримає від Німеччини радари для систем ППО та безпілотники.

Джерело фото: Міноборони

Федеративна Республіка Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України, що включає в себе радари для систем протиповітряної оборони та безпілотники.

Згідно інформації від Міністерства оборони України, наданий пакет допомоги включає в себе:

2 радари TRML-4D, призначені для використання на зенітно-ракетних комплексах, зокрема німецьких IRIS-T;

12 бронетранспортерів;

7 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;

2 системи захисту вертольотів AMPS;

5 надводних дронів;

1 PCB-принтер (3D);

12 вантажівок MAN TGS;

32 термінали супутникового зв’язку SatCom;

4 великовантажні тягачі та 4 напівпричепи.

Українські військові також отримають 30 тисяч комплектів зимового одягу та 10 тисяч захисних окулярів.

Крім того, уряд Німеччини оголосив передачу 25 танків Leopard 1 A5, що фінансується спільно з Данією.

Цей новий пакет військової допомоги спрямований на підтримку України у забезпеченні її безпеки та оборони в умовах російської агресії. Фінансування цієї ініціативи включає 5,4 мільярда євро на 2023 рік та додаткові зобов'язання на суму 10,5 мільярда євро на наступні роки.

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