Германия выделила Украине новый пакет военной помощи: полный перечень вооружения

Украина получит от Германии радары для систем ПВО и беспилотники.

Источник фото: Минобороны

Федеративная Республика Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, включающего в себя радары для систем противовоздушной обороны и беспилотники.

Согласно информации от Министерства обороны Украины, предоставленный пакет помощи включает в себя:

2 радара TRML-4D, предназначенные для использования на зенитно-ракетных комплексах, в частности немецких IRIS-T;

12 бронетранспортеров;

7 разведывательных беспилотников Primoco ONE;

2 системы защиты вертолетов AMPS;

5 надводных дронов;

1 PCB-принтер (3D);

12 грузовиков MAN TGS;

32 терминала спутниковой связи SatCom;

4 большегрузных тягача и 4 полуприцепа.

Украинские военные также получат 30 тысяч комплектов зимней одежды и 10 тысяч защитных очков.

Кроме того, правительство Германии объявило передачу 25 танков Leopard 1 A5, финансируемую совместно с Данией.

Этот новый пакет военной помощи направлен на поддержку Украины в обеспечении ее безопасности и обороны в условиях российской агрессии. Финансирование этой инициативы включает 5,4 миллиарда евро на 2023 год и дополнительные обязательства на сумму 10,5 миллиарда евро на последующие годы.

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