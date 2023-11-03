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Германия выделила Украине новый пакет военной помощи: полный перечень вооружения

14:26, 3 ноября 2023
Украина получит от Германии радары для систем ПВО и беспилотники.
Германия выделила Украине новый пакет военной помощи: полный перечень вооружения
Источник фото: Минобороны
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Федеративная Республика Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, включающего в себя радары для систем противовоздушной обороны и беспилотники.

Согласно информации от Министерства обороны Украины, предоставленный пакет помощи включает в себя:

  • 2 радара TRML-4D, предназначенные для использования на зенитно-ракетных комплексах, в частности немецких IRIS-T;
  • 12 бронетранспортеров;
  • 7 разведывательных беспилотников Primoco ONE;
  • 2 системы защиты вертолетов AMPS;
  • 5 надводных дронов;
  • 1 PCB-принтер (3D);
  • 12 грузовиков MAN TGS;
  • 32 терминала спутниковой связи SatCom;
  • 4 большегрузных тягача и 4 полуприцепа.

Украинские военные также получат 30 тысяч комплектов зимней одежды и 10 тысяч защитных очков.

Кроме того, правительство Германии объявило передачу 25 танков Leopard 1 A5, финансируемую совместно с Данией.

Этот новый пакет военной помощи направлен на поддержку Украины в обеспечении ее безопасности и обороны в условиях российской агрессии. Финансирование этой инициативы включает 5,4 миллиарда евро на 2023 год и дополнительные обязательства на сумму 10,5 миллиарда евро на последующие годы.

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