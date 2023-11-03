«Динамо» – «Шахтер»: где и когда смотреть матч чемпионата Украины

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В пятницу, 3 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Динамо» и донецкий «Шахтер».

«Динамо» – «Шахтер»

3 ноября, Киев, стадион «Динамо», 17:00

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ориентировочные составы команд:

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Шапаренко, Бенито

«Шахтер»: Потрошитель, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Криськив, Невертон, Сикан.

В прямом эфире поединок будет доступен для украинских болельщиков на телеканале «2+2» и видеосервисах MEGOGO и VoliaTV.

Кроме того, матч можно будет просмотреть онлайн на клубном YouTube-канале «Динамо» и Football Hub. Стартовый свисток раздастся в 17.00.

«Шахтер» после десяти сыгранных поединков идет на третьем месте в турнирной таблице, имея две игры в запасе. Киевляне занимают седьмое место в таблице и три игры в запасе.

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