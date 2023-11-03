Оплатить штраф за админправонарушение теперь можно в Дії: запустили новую услугу

Назвали алгоритм уплаты штрафа за административное правонарушение в приложении Дія.

В приложении Дія запустили новую услугу – оплата штрафов за административные правонарушения.

Оплатить штраф можно как со смартфона, так и с компьютера.

Как уплатить штраф в приложении:

Авторизируйтесь – нажмите Услуги – Штрафы – Судебные штрафы – выберите нужный штраф – оплатите с Google или Apple Pay – готово!

Квитанция автоматически поступит в суд, а после зачисления средств дело будет закрыто.

Ранее мы писали, что судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію.

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