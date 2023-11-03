Оплатить штраф за админправонарушение теперь можно в Дії: запустили новую услугу

В приложении Дія запустили новую услугу – оплата штрафов за административные правонарушения.
Оплатить штраф можно как со смартфона, так и с компьютера.
Как уплатить штраф в приложении:
Авторизируйтесь – нажмите Услуги – Штрафы – Судебные штрафы – выберите нужный штраф – оплатите с Google или Apple Pay – готово!
Квитанция автоматически поступит в суд, а после зачисления средств дело будет закрыто.
Ранее мы писали, что судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію.
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