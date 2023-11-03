В Запорожской ОВА разоблачили «крота», который работал на фсб рф

Задержан агент российской фсб, который работал как "крот" в Запорожской областной военной администрации и пытался передавать информацию о Вооруженных Силах Украины на юге страны врагу, - сообщила Служба безопасности Украины.
Согласно информации Министерства обороны Украины, агент фсб был задержан во время его работы в военной администрации области. Он имел доступ к серверам госучреждения и пытался получить конфиденциальную информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и их оборонных закупках в регионе.
Сотрудники СБУ вовремя обнаружили действия этого агента и предотвратили передачу разведывательной информации российским спецслужбам.
По предварительным данным, задержанный агент российской фсб был жителем Запорожья и имел инженерно-радиотехническое образование. Он предлагал свою помощь оккупантам и сотрудничал с российскими спецслужбами, пытаясь получить информацию о ВСУ. Действия злоумышленника включали фотографирование военной техники и других объектов, которые касались оборонных сил Украины.
Сейчас агент находится под стражей, и ему грозит до 12 лет лишения свободы за высокую измену и шпионаж в пользу россии.
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