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  1. В Украине

В Запорожской ОВА разоблачили «крота», который работал на фсб рф

13:49, 3 ноября 2023
Агента фсб рф задержали и предотвратили передачу разведывательной информации о ВСУ вражеским спецслужбам.
В Запорожской ОВА разоблачили «крота», который работал на фсб рф
Источник фото: СБУ
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Задержан агент российской фсб, который работал как "крот" в Запорожской областной военной администрации и пытался передавать информацию о Вооруженных Силах Украины на юге страны врагу, - сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно информации Министерства обороны Украины, агент фсб был задержан во время его работы в военной администрации области. Он имел доступ к серверам госучреждения и пытался получить конфиденциальную информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и их оборонных закупках в регионе.

Сотрудники СБУ вовремя обнаружили действия этого агента и предотвратили передачу разведывательной информации российским спецслужбам.

По предварительным данным, задержанный агент российской фсб был жителем Запорожья и имел инженерно-радиотехническое образование. Он предлагал свою помощь оккупантам и сотрудничал с российскими спецслужбами, пытаясь получить информацию о ВСУ. Действия злоумышленника включали фотографирование военной техники и других объектов, которые касались оборонных сил Украины.

Сейчас агент находится под стражей, и ему грозит до 12 лет лишения свободы за высокую измену и шпионаж в пользу россии.

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