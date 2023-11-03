На киевском мосту в авто во время движения оторвалось колесо: произошло серьезное ДТП

У авто ГАЗ во время движения оторвалось колесо и улетело на десятки метров.

В Киеве произошло серьезное ДТП на одном из мостов. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Отмечается, что у авто ГАЗ при движении оторвалось колесо. Водитель грузовика осуществил аварийную остановку на проезжей части.

«Сзади двигался автомобиль Mitsubishi. Водитель легковушки пытался избежать столкновения, однако все же совершил ДТП с транспортным средством Renault, который двигался в соседней полосе и, в конце концов, допустил опрокидывание своего автомобиля», - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без травмированных, только транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные выяснили все обстоятельства и составили на водителя автомобиля Mitsubishi протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за ДТП) КУоАП.

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