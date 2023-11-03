На київському мосту у авто під час руху відірвалося колесо: сталася серйозна ДТП

У авто ГАЗ під час руху відірвалося колесо і відлетіло на десятки метрів.

У Києві сталася серйозна ДТП на одному з мостів. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що у авто ГАЗ під час руху відірвалося колесо. Керманич вантажівки здійснив аварійну зупинку на проїжджій частині.

«Позаду рухався автомобіль Mitsubishi. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, однак все ж вчинив ДТП з транспортним засобом Renault, який рухався в сусідній смузі та, зрештою, допустив перекидання свого автомобіля», - сказано у повідомленні.

На щастя, обійшлося без травмованих, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Патрульні з'ясували всі обставини та склали на водія автомобіля Mitsubishi протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

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