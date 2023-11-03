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YouTube хоче посилити захист підлітків на платформі: що зміниться

14:07, 3 листопада 2023
Платформа обмежить повторні рекомендації відео, які можуть нашкодити дітям.
YouTube хоче посилити захист підлітків на платформі: що зміниться
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YouTube планує посилити захист підлітків. Платформа обмежить повторні рекомендації відео, які можуть нашкодити дітям. Про це йдеться у блозі YouTube.

Йдеться про відео, які, наприклад, можуть спровокувати проблеми із зображенням тіла, ті, що порівнюють фізичні характеристики або ж ідеалізують певні типи фігури, певну вагу й так далі.

Зазначається, що деякі з вищезгаданих відео можуть бути нешкідливими, якщо їх переглянути один раз, втім, вони можуть стати проблемою, коли діти повторно переглядають один й той самий тип контенту.

Спочатку обмеження почнуть працювати в США. В інших країни - вже з наступного року.

Відеохостинг оновить функцію нагадувань «зробити перерву» кожні 60 хвилин і «час спати». Нагадування стане візуально помітнішим й частіше відображатиметься неповнолітнім.

Також платформа розширить свої панелі кризових ресурсів, таких як, наприклад, гарячі лінії допомоги. Вони стануть повносторінковими, якщо глядач переглядатиме відео із самогубством, самоушкодженням чи розладом харчування.

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