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  1. Общество

YouTube хочет усилить защиту подростков на платформе: что изменится

14:07, 3 ноября 2023
Платформа ограничит повторные рекомендации видео, которые могут навредить детям.
YouTube хочет усилить защиту подростков на платформе: что изменится
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YouTube планирует ужесточить защиту подростков. Платформа ограничит повторные рекомендации видео, которые могут навредить детям. Об этом говорится в блоге YouTube.

Речь идет о видео, которые, например, могут спровоцировать проблемы с изображением тела, сравнивающие физические характеристики или идеализируют определенные типы фигуры, определенный вес и так далее.

Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых видео могут быть безвредными, если их просмотреть один раз, впрочем, они могут стать проблемой, когда дети повторно просматривают один и тот же тип контента.

Поначалу ограничения начнут работать в США. В других странах – уже со следующего года.

Видеохостинг обновит функцию напоминаний «сделать перерыв» каждые 60 минут и время спать. Напоминание станет визуально более заметным и чаще будет отображаться несовершеннолетним.

Также платформа расширит свои панели кризисных ресурсов, таких как горячие линии помощи. Они станут полностраничными, если зритель будет просматривать видео с самоубийством, самоповреждением или расстройством питания.

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