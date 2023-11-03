В Киеве суд наказал мужчину за умышленное уклонение от прохождения программы для обидчиков

Киевлянин совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы.

Деснянский районный суд Киева назначил наказание киевлянину за умышленное уклонение от прохождения программы для обидчиков. Мужчина совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители отметили, что в 2022 году в полицию поступило несколько обращений от местной жительницы о совершении домашнего насилия в отношении нее ее сожителем. Женщина рассказала, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина унижает ее, оказывает психологическое давление и угрожает физической расправой.

Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Деснянского управления полиции задокументировали противоправные действия 38-летнего фигуранта и составили в отношении него административные материалы по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершение домашнего насилия в семье.

«Деснянский районный суд рассмотрел материалы и обязал мужчину пройти коррекционную программу для обидчиков.

Однако правонарушитель ни разу не явился в соответствующее учреждение для прохождения процедуры. Поэтому дознаватели под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 390-1 Уголовного кодекса Украины – невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков и направили в суд обвинительный акт», - говорится в сообщении.

Приговором Деснянского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Вместе с тем, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины мужчина освобожден от отбывания наказания с установлением испытательного срока сроком на один год.

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