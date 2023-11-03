Минобороны сократило сроки поставки техники на фронт

Нововведениями Минобороны украинское оружие на период военного положения будет попадать в ВСУ значительно быстрее.

Украинская военная техника и оружие теперь будет попадать на фронт быстрее благодаря упрощенному производственному циклу и процессу испытаний, что стало возможным на периоде войны, – сообщило Министерство обороны Украины.

Начиная с 1 ноября, Минобороны сократило сроки поставки техники и оружия в Вооруженные Силы Украины. Вследствие военного положения производственный цикл стал короче, а процесс испытаний был упрощен.

Теперь производитель определяет технические параметры продукции, которую он поставляет, а военные согласовывают только перечень этих параметров.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк также сообщил, что отменены ненужные испытания и уменьшено количество проверок. Кроме того, введены изменения, чтобы обеспечить более быстрое попадание украинского оружия в войска.

Еще одним важным изменением стала отмена требования по гарантийному сроку для оружия (10 лет). Во время войны оружие с конвейеров немедленно направляется на фронт, поэтому показатели срока хранения больше не имеют значения.

Сейчас Минобороны и ВСУ будут подтверждать три основных фактора: эффективность техники, безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации. Производитель берет на себя ответственность за качество оружия, процесс испытаний и все риски, связанные с поставкой.

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