Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

Доктрина actio popularis или право подать иск в интересах публичного порядка: практика Верховного Суда

Упрощенный порядок доступа лица к суду в случае инициирования спора, связанного с проверкой административным судом законности нормативно-правового акта - позиция Верховного Суда.

В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

  1. В Украине

Минобороны сократило сроки поставки техники на фронт

12:34, 3 ноября 2023
Нововведениями Минобороны украинское оружие на период военного положения будет попадать в ВСУ значительно быстрее.
Минобороны сократило сроки поставки техники на фронт
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинская военная техника и оружие теперь будет попадать на фронт быстрее благодаря упрощенному производственному циклу и процессу испытаний, что стало возможным на периоде войны, – сообщило Министерство обороны Украины.

Начиная с 1 ноября, Минобороны сократило сроки поставки техники и оружия в Вооруженные Силы Украины. Вследствие военного положения производственный цикл стал короче, а процесс испытаний был упрощен.

Теперь производитель определяет технические параметры продукции, которую он поставляет, а военные согласовывают только перечень этих параметров.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк также сообщил, что отменены ненужные испытания и уменьшено количество проверок. Кроме того, введены изменения, чтобы обеспечить более быстрое попадание украинского оружия в войска.

Еще одним важным изменением стала отмена требования по гарантийному сроку для оружия (10 лет). Во время войны оружие с конвейеров немедленно направляется на фронт, поэтому показатели срока хранения больше не имеют значения.

Сейчас Минобороны и ВСУ будут подтверждать три основных фактора: эффективность техники, безопасность для личного состава и надежность в эксплуатации. Производитель берет на себя ответственность за качество оружия, процесс испытаний и все риски, связанные с поставкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді