В Киеве судили мужчину за нападение и попытку ограбить несовершеннолетнюю девочку, которая собирала деньги на ВСУ

К 6 годам 8 месяцам заключения приговорен мужчина за нападение на 12-летнюю девочку, которая с друзьями собирала деньги на ВСУ.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

На столичном Крещатике мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая собирала деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Приговором Шевченковского районного суда Киева нападающий признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года подростки собирали деньги на ВСУ, играя на музыкальных инструментах на улице Крещатик. После окончания выступления группа детей положила собранные средства в рюкзак 12-летней девочки. Однако 48-летний мужчина пытался отобрать рюкзак с деньгами, напав на ребенка. Он схватил ее за волосы, повалил на землю и протащил около 2 метров.

Прохожие, которые стали свидетелями нападения, вмешались и задержали злоумышленника до прибытия правоохранителей.

Во время судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину, но пытался оправдать свои действия, утверждая, что не намеревался грабить ребенка и применять насилие. Однако доказательства, представленные стороной обвинения, свидетельствовали о его прямом намерении совершить нападение.

Шевченковский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Злоумышленник остается в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу, а мера пресечения в виде содержания под стражей не была изменена.

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