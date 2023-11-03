У Києві судили чоловіка за напад і спробу пограбувати неповнолітню дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ

До 6 років 8 місяців ув’язнення засуджено чоловіка за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

На столичному Хрещатику чоловік напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на підтримку Збройних Сил України. Вироком Шевченківського районного суду Києва нападника визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року підлітки збирали гроші на ЗСУ, граючи на музичних інструментах на вулиці Хрещатик. Після закінчення виступу група дітей поклала зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Однак 48-річний чоловік намагався відібрати рюкзак із грішми, напавши на дитину. Він схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів.

Перехожі, які стали свідками нападу, втрутилися та затримали зловмисника до прибуття правоохоронців.

Під час судового розгляду обвинувачений частково визнав свою провину, але намагався виправдати свої дії, стверджуючи, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати насильство. Проте докази, представлені стороною обвинувачення, свідчили про його прямий намір скоїти напад.

Шевченківський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі. Зловмисник залишається у слідчому ізоляторі до набрання вироком законної сили, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не було змінено.

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