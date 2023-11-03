Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей заранее предупредила, что не все решения Комиссии будут правильными.

В Украине введут показатель дневной процентной ставки по потребительскому кредиту и ограничат его 1% в день от общего размера кредита

Ограничение максимальной ставки по ссудам микрокредитных организаций, - в Комитете объяснили, какой будет финальная редакция закона.

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

  1. В Украине

Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram

10:40, 3 ноября 2023
Алексей Данилов: «Телеграмм – опасный мессенджер, и если к нам поступят документы служб о его запрете – за нами не заржавеет».
Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram
Фото: racurs.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мессенджер Telegram опасен и уязвим. Об этом он сказал в интервью «Лига.net».

«Нет, у меня Телеграмма нет. Я считаю, что это очень опасный и уязвимый мессенджер. И я не признаю анонимных вещей. Когда я вижу какого-нибудь Колю228, мне нужно понимать, что это за Коля», - сказал Данилов, отвечая на вопрос, пользуется ли он лично Telegram.

Также секретарь СНБО отметил, что «Telegram – это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии».

«С точки зрения национальной безопасности это очень опасная вещь. Я не против того, чтобы существовали мессенджеры, но я бы хотел, чтобы за каждым этим ником был вполне понятен человек», - сказал Данилов.

На вопрос, планируют ли власти каким-либо образом запретить Telegram, секретарь СНБО ответил: «Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые уложились во все это оборудование, покупают семерки».

По словам Данилова, «если к нам поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право – поверьте, мы не будем мешкать».

Ранее в Минкульте выступили за государственное регулирование Telegram.

Добавим, Нацсовет ищет способы регулирования Telegram в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді