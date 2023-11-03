Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram

Алексей Данилов: «Телеграмм – опасный мессенджер, и если к нам поступят документы служб о его запрете – за нами не заржавеет».

Фото: racurs.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мессенджер Telegram опасен и уязвим. Об этом он сказал в интервью «Лига.net».

«Нет, у меня Телеграмма нет. Я считаю, что это очень опасный и уязвимый мессенджер. И я не признаю анонимных вещей. Когда я вижу какого-нибудь Колю228, мне нужно понимать, что это за Коля», - сказал Данилов, отвечая на вопрос, пользуется ли он лично Telegram.

Также секретарь СНБО отметил, что «Telegram – это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии».

«С точки зрения национальной безопасности это очень опасная вещь. Я не против того, чтобы существовали мессенджеры, но я бы хотел, чтобы за каждым этим ником был вполне понятен человек», - сказал Данилов.

На вопрос, планируют ли власти каким-либо образом запретить Telegram, секретарь СНБО ответил: «Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые уложились во все это оборудование, покупают семерки».

По словам Данилова, «если к нам поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право – поверьте, мы не будем мешкать».

Ранее в Минкульте выступили за государственное регулирование Telegram.

Добавим, Нацсовет ищет способы регулирования Telegram в Украине.

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