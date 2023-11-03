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  1. В Україні

Міноборони скоротило терміни постачання техніки на фронт

12:34, 3 листопада 2023
Нововведеннями Міноборони українська зброя на період воєнного стану потраплятиме до ЗСУ значно швидше.
Міноборони скоротило терміни постачання техніки на фронт
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Українська військова техніка та зброя тепер потраплятиме на фронт швидше завдяки спрощеному виробничому циклу та процесу випробувань, що стало можливим на періоді війни, – повідомило Міністерство оборони України.

Починаючи з 1 листопада, Міноборони скоротило терміни постачання техніки та зброї до Збройних Сил України. Внаслідок воєнного стану виробничий цикл став коротшим, а процес випробувань був спрощений.

Тепер виробник визначає технічні параметри продукції, яку він постачає, а військові узгоджують лише перелік цих параметрів.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк також повідомив, що скасовано непотрібні випробування та зменшено кількість перевірок. Крім того, введено зміни, щоб забезпечити швидше потрапляння української зброї до військ.

Ще однією важливою зміною стало скасування вимоги щодо гарантійного терміну для зброї (10 років). Під час війни зброя з конвеєрів негайно направляється на фронт, тому показники терміну зберігання більше не мають значення.

Зараз Міноборони та ЗСУ будуть підтверджувати три основні чинники: ефективність техніки, безпеку для особового складу та надійність в експлуатації. Виробник бере на себе відповідальність за якість зброї, процес випробувань та всі ризики, пов'язані із постачанням.

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