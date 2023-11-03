У Києві суд покарав чоловіка за умисне ухилення від проходження програми для кривдників

Киянин вчиняв домашнє насильство відносно своєї співмешканки.

Деснянський районний суд Києва призначив покарання киянину за умисне ухилення від проходження програми для кривдників. Чоловік вчиняв домашнє насильство відносно своєї співмешканки. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що у 2022 році до поліції надійшло декілька звернень від місцевої мешканки про вчинення домашнього насильства відносно неї її співмешканцем. Жінка розповіла, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловік принижує її, чинить психологічний тиск та погрожує фізичною розправою.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції задокументували протиправні дії 38-річного фігуранта та склали відносно нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї.

«Деснянський районний суд розглянув матеріали та зобов’язав чоловіка пройти корекційну програму для кривдників.

Однак, правопорушник жодного разу не з’явився у відповідній установі для проходження процедури. Тож дізнавачі, під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників та скерували до суду обвинувальний акт», - сказано у повідомленні.

Вироком Деснянського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі. Разом з тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку терміном один рік.

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