В Запорізькій ОВА викрили «крота», який працював на фсб рф

Агента фсб рф затримали та запобігли передачі розвідувальної інформації про ЗСУ ворожим спецслужбам.

Джерело фото: СБУ

Затримано агента російської фсб, який працював як «кріт» в Запорізькій обласній військовій адміністрації та намагався передавати інформацію про Збройні Сили України на півдні країни ворогу, – повідомила Служба безпеки України.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, агент фсб був затриманий під час його роботи у військовій адміністрації області. Він мав доступ до серверів держустанови та намагався отримати конфіденційну інформацію про розташування Збройних Сил України та їх оборонні закупівлі в регіоні.

Співробітники СБУ вчасно виявили дії цього агента та запобігли передачі розвідувальної інформації російським спецслужбам.

За попередніми даними, затриманий агент російської фсб був мешканцем Запоріжжя та мав інженерно-радіотехнічну освіту. Він пропонував свою допомогу окупантам та співпрацював з російськими спецслужбами, намагаючись здобути інформацію про ЗСУ. Дії зловмисника включали фотографування військової техніки та інших об'єктів, які стосувалися оборонних сил України.

Зараз агент перебуває під вартою, і йому загрожує до 12 років позбавлення волі за високою зрадою та шпигунство на користь росії.

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