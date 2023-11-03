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  1. В Україні

В Запорізькій ОВА викрили «крота», який працював на фсб рф

13:49, 3 листопада 2023
Агента фсб рф затримали та запобігли передачі розвідувальної інформації про ЗСУ ворожим спецслужбам.
В Запорізькій ОВА викрили «крота», який працював на фсб рф
Джерело фото: СБУ
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Затримано агента російської фсб, який працював як «кріт» в Запорізькій обласній військовій адміністрації та намагався передавати інформацію про Збройні Сили України на півдні країни ворогу, – повідомила Служба безпеки України.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, агент фсб був затриманий під час його роботи у військовій адміністрації області. Він мав доступ до серверів держустанови та намагався отримати конфіденційну інформацію про розташування Збройних Сил України та їх оборонні закупівлі в регіоні.

Співробітники СБУ вчасно виявили дії цього агента та запобігли передачі розвідувальної інформації російським спецслужбам.

За попередніми даними, затриманий агент російської фсб був мешканцем Запоріжжя та мав інженерно-радіотехнічну освіту. Він пропонував свою допомогу окупантам та співпрацював з російськими спецслужбами, намагаючись здобути інформацію про ЗСУ. Дії зловмисника включали фотографування військової техніки та інших об'єктів, які стосувалися оборонних сил України.

Зараз агент перебуває під вартою, і йому загрожує до 12 років позбавлення волі за високою зрадою та шпигунство на користь росії.

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