Сплати штраф за адмінправопорушення відтепер можна в Дії: запустили нову послугу

Назвали алгоритм сплати штрафу за адміністративне правопорушення у застосунку Дія.

У застосунку Дія запустили нову послугу - сплата штрафів за адміністративні правопорушення.

Сплатити штраф можна як з смартфону, так і з компʼютера.

Як сплатити штраф у застосунку:

Авторизуйтеся - натисніть Послуги - Штрафи — Судові штрафи - виберіть потрібний штраф - сплатіть з Google чи Apple Pay - готово!

Квитанція автоматично надійде до суду, а після зарахування коштів справу закриють.

Раніше ми писали, що судові рішення про штрафи у справах про адмінправопорушення автоматично потраплятимуть у Дію.

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