«Динамо» – «Шахтар»: де і коли дивитись матч чемпіонату України

У Києві на стадіоні «Динамо» відбудеться поєдинок 13-го туру української Прем'єр-ліги.

У п'ятницю, 3 листопада, у Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги зустрінуться «Динамо» та донецький «Шахтар».

«Динамо» – «Шахтар»

3 листопада, Київ, стадіон «Динамо», 17:00

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Орієнтовні склади команд:

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Шапаренко, Беніто

«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Криськів, Невертон, Сікан.

У прямому ефірі поєдинок буде доступний для українських уболівальників на телеканалі «2+2» та на відеосервісах MEGOGO та VoliaTV.

Крім того, матч можна буде переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі «Динамо» та Football Hub. Стартовий свисток пролунає о 17.00.

«Шахтар» після десяти зіграних поєдинків йде на третьому місці у турнірній таблиці, маючи дві гри у запасі. Кияни займають сьоме місце у таблиці та три гри у запасі.

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