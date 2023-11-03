В Житомирской области нардеп Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку — СМИ

Нардеп на Mercedes-Benz GLE сбил девушку в с. Березовцы Житомирского района.

В пятницу, 3 ноября, на трассе Киев – Чоп в с. Березовцы Житомирского района водитель автомобиля «Mercedes-Benz GLE», двигаясь в направлении г. Чоп, совершил наезд на пешехода. За рулем машины был нардеп. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.

«По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. О произошедшем сообщены и на место происшествия вызваны детективы Государственного бюро расследований.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

По данным "УП", за рулем был народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко.

В полиции добавили, что предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

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