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Верховна Рада за пропозицією Володимира Зеленського анулює Консульську конвенцію між Україною та рф

12:27, 3 листопада 2023
Консульська конвенція зокрема передбачала надання правової допомоги у разі затримання, арешту або будь-якого іншого обмеження свободи громадян на території акредитуючої держави.
Верховна Рада за пропозицією Володимира Зеленського анулює Консульську конвенцію між Україною та рф
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На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту, внесеного Президентом Володимиром Зеленським «Про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією».

Дана Консульська конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради у 1994 році №3934-ХІІ.

Зокрема, відповідно до неї компетентні органи держави перебування негайно, але не пізніше ніж через чотири дні з часу затримання, арешту або будь-якого іншого обмеження свободи громадянина акредитуючої держави, мають забезпечити реалізацію права консульської посадової особи відвідати або знестись з таким громадянином, в тому числі і для надання йому необхідної правової допомоги.

Також у випадку смерті громадянина акредитуючої держави в державі перебування, компетентні органи держави перебування невідкладно інформують про це консульську установу; на прохання консульської установи вони дають їй свідоцтво про смерть або інші документи про смерть.

Отже, ці норми будуть анульовані.

Пояснювальна записка до законопроекту Президента підписана міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«З огляду на розірвання дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією, зупинення діяльності закордонних дипломатичних установ України в РФ, відсутність механізмів реалізації положень Консульської конвенції, її фактичне незастосування подальше існування згаданого документа вбачається недоцільним. Відповідно до частини другої статті 49 Заключних положень розділу VI Консульської конвенції вона діятиме до закінчення шести місяців з дня, коли одна з Договірних Сторін повідомить іншу Договірну Сторону у письмовій формі про своє рішення денонсувати цю Конвенцію.

У зв’язку з цим МЗС розроблено проєкт акта, прийняття якого дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії Консульської конвенції», - вказав Кулеба.

Автор: Наталя Мамченко

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