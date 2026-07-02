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$30 000 за закриття кримінального провадження: у Києві адвокатку відправили на 5 років до тюрми

09:07, 2 липня 2026
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Адвокатка, дізнавшись про перебування її знайомого у розшуку в межах кримінального провадження запропонувала, запропонувала за 30 000$ організувати зняття з розшуку та закриття провадження.
$30 000 за закриття кримінального провадження: у Києві адвокатку відправили на 5 років до тюрми
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Святошинський районний суд міста Києва визнав адвокатку винуватою у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди слідчому поліції та закінченому замаху на шахрайство. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Прокурори довели у суді, що адвокатка, дізнавшись про перебування її знайомого у розшуку в межах кримінального провадження запропонувала, запропонувала за 30 000$ організувати зняття з розшуку та закриття провадження. Гроші вона, з її слів, мала передати слідчому поліції.

«Чоловіка здивувало, що сума, яку просила адвокатка, занадто висока. Водночас знайома, договір про правову допомогу з якою він так і не підписав, тиснула на нього і стверджувала, що процес закриття провадження вона вже почала, тож гроші потрібно знайти будь-яким чином. Зокрема, вона переконувала чоловіка продати майно, а згодом погодилась на оплату частинами», - заявили у прокуратурі.

Водночас під час розслідування було встановлено, що жодних дій для допомоги знайомому жінка не вживала. Після звернення чоловіка до правоохоронних органів подальші дії відбувалися під процесуальним контролем. Влітку 2024 року, під час отримання першої частини обумовленої суми — 12 тис. доларів США — адвокатку затримали.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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