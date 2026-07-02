$30 000 за закрытие уголовного производства: в Киеве адвоката отправили на 5 лет в тюрьму

Адвокат, узнав о том, что ее знакомый находится в розыске в рамках уголовного производства, предложила за 30 000 долларов организовать снятие с розыска и закрытие производства.

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Святошинский районный суд города Киева признал адвоката виновной в оконченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды следователю полиции и оконченном покушении на мошенничество. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуроры доказали в суде, что адвокат, узнав о том, что ее знакомый находится в розыске в рамках уголовного производства, предложила за 30 000 долларов организовать снятие с розыска и закрытие производства. Деньги она, по ее словам, должна была передать следователю полиции.

«Мужчину удивило, что сумма, которую просила адвокат, была слишком высокой. В то же время знакомая, договор о предоставлении правовой помощи с которой он так и не подписал, оказывала на него давление и утверждала, что процесс закрытия производства она уже начала, поэтому деньги нужно найти любым способом. В частности, она убеждала мужчину продать имущество, а позже согласилась на оплату частями», — заявили в прокуратуре.

Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что никаких действий для оказания помощи знакомому женщина не предпринимала. После обращения мужчины в правоохранительные органы дальнейшие действия происходили под процессуальным контролем. Летом 2024 года, во время получения первой части оговоренной суммы — 12 тыс. долларов США — адвоката задержали.

Суд признал обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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