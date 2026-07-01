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Новые правила критериев могут затронуть около 20% предприятий – Минэкономики

14:05, 1 июля 2026
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Также, если человек имеет несколько работ, то для расчета квоты 50% он учитывается только один раз — там, где он работает дольше по времени.
Новые правила критериев могут затронуть около 20% предприятий – Минэкономики
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Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев 1 июля в Верховной Раде заявил, что действующие подходы к бронированию работников в последний раз комплексно пересматривались более полутора лет назад — в декабре 2024 года. По его словам, в условиях полномасштабной войны такой период является слишком длительным.

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Он отметил, что принятая правительством в июне постановление содержит три ключевых изменения: обновление критериев по уровню заработной платы, корректировку секторальных требований и изменение подхода к расчету квоты для совместителей.

В частности, повышен соответствующий зарплатный критерий до трех минимальных заработных плат — 25,9 тыс. грн. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, этот показатель остался без изменений — 21,6 тыс. грн.

Кроме того, профильные органы власти должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии с учетом потребностей оборонного сектора и критической инфраструктуры. Сейчас уже утверждены 15 соответствующих приказов министерств, остальные планируют опубликовать до конца недели.

По оценкам министра, обновление критериев может затронуть около 20% предприятий.

Что касается изменений по работникам-совместителям, то теперь они будут учитываться в квоте 50% только по одному месту работы — тому, где трудовые отношения являются наиболее длительными.

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