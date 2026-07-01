Нові правила критеріїв можуть зачепити близько 20% підприємств – Мінекономіки

Також, якщо людина має кілька робіт, то для розрахунку квоти 50% її враховують лише один раз — там, де вона працює довше за часом.

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Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев 1 липня у Верховній Раді заявив, що чинні підходи до бронювання працівників востаннє комплексно переглядалися понад півтора року тому — у грудні 2024 року. За його словами, в умовах повномасштабної війни такий період є надто тривалим.

Він зазначив, що ухвалена урядом у червні постанова містить три ключові зміни: оновлення критеріїв щодо рівня заробітної плати, коригування секторальних вимог та зміну підходу до розрахунку квоти для сумісників.

Зокрема, підвищено відповідний зарплатний критерій до трьох мінімальних заробітних плат — 25,9 тис. грн. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, цей показник залишився без змін — 21,6 тис. грн.

Крім того, профільні органи влади мають переглянути галузеві та регіональні критерії з урахуванням потреб оборонного сектору та критичної інфраструктури. Наразі вже затверджено 15 відповідних наказів міністерств, решту планують оприлюднити до кінця тижня.

За оцінками міністра, оновлення критеріїв може зачепити близько 20% підприємств.

Щодо змін щодо працівників-сумісників, то тепер вони враховуватимуться у квоті 50% лише за одним місцем роботи — тим, де трудові відносини є найдовшими.

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