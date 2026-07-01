  1. В Україні

Нові правила критеріїв можуть зачепити близько 20% підприємств – Мінекономіки

14:05, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також, якщо людина має кілька робіт, то для розрахунку квоти 50% її враховують лише один раз — там, де вона працює довше за часом.
Нові правила критеріїв можуть зачепити близько 20% підприємств – Мінекономіки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев 1 липня у Верховній Раді заявив, що чинні підходи до бронювання працівників востаннє комплексно переглядалися понад півтора року тому — у грудні 2024 року. За його словами, в умовах повномасштабної війни такий період є надто тривалим.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що ухвалена урядом у червні постанова містить три ключові зміни: оновлення критеріїв щодо рівня заробітної плати, коригування секторальних вимог та зміну підходу до розрахунку квоти для сумісників.

Зокрема, підвищено відповідний зарплатний критерій до трьох мінімальних заробітних плат — 25,9 тис. грн. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, цей показник залишився без змін — 21,6 тис. грн.

Крім того, профільні органи влади мають переглянути галузеві та регіональні критерії з урахуванням потреб оборонного сектору та критичної інфраструктури. Наразі вже затверджено 15 відповідних наказів міністерств, решту планують оприлюднити до кінця тижня.

За оцінками міністра, оновлення критеріїв може зачепити близько 20% підприємств.

Щодо змін щодо працівників-сумісників, то тепер вони враховуватимуться у квоті 50% лише за одним місцем роботи — тим, де трудові відносини є найдовшими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес мобілізація бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Судді Сергію Вознюку з Борисполя, який звільняв порушників ПДР від адмінвідповідальності, оголосили догану

До судді Бориспільського міськрайонного суду Сергія Вознюка за системні порушення при розгляді справ про адміністративні правопорушення застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

ФОП і податкова знижка: коли підприємець може повернути частину сплаченого ПДФО

Не кожен підприємець знає, що статус ФОП не виключає можливості отримати податкову знижку. У яких випадках це можливо, які доходи враховуються та які документи необхідно надати.

Практика Верховного Суду та ЄСПЛ: за яких умов припинення соціальних виплат визнається незаконним

Затримка, призупинення або припинення соціальних виплат не означає, що особа автоматично втрачає право на відповідне забезпечення.

Ігнорування повісток ТЦК не означає автоматичного звільнення працівника: що потрібно знати роботодавцям

Ігнорування працівником повісток ТЦК не є самостійною підставою для звільнення: у яких випадках роботодавець можеприпинити трудові відносини, та які обов’язки маєроботодавець у сфері військового обліку працівників.

ВПО перевірятимуть через реєстри: Кабмін розширив підстави для відмови у житлових ваучерах

ВПО, які втратили житло після 2022 року або скористалися іпотечними програмами, не зможуть отримати житловий ваучер — уряд посилив перевірки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]