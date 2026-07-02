Власників житла в зоні бойових дій можуть звільнити від оплати комунальних послуг: що пропонують

Власників житла, розташованого на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях, пропонують звільнити від оплати комунальних послуг і списати нарахування за період, коли користуватися нерухомістю було неможливо.

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В умовах повномасштабної війни питання оплати житлово-комунальних послуг залишається одним із найболючіших для багатьох українців. Держава вже запровадила низку механізмів соціальної підтримки окремих категорій громадян, однак для власників житла, яке розташоване на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, проблема нарахування комунальних платежів досі залишається актуальною.

Які пільги на оплату комунальних послуг діють для жителів прифронтових територій

Станом на 2026 рік українське законодавство передбачає окремі механізми підтримки громадян, які проживають або проживали в районах бойових дій. Зокрема, мешканці територій, де ведуться або велися активні бойові дії, можуть претендувати на житлові субсидії навіть за наявності заборгованості, якщо така виникла через війну. Також діють спеціальні правила щодо призначення та продовження субсидій для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, законодавство передбачає можливість перерахунку вартості окремих комунальних послуг у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі. Якщо житло було пошкоджене чи зруйноване, власники також можуть скористатися державними програмами компенсації після підтвердження відповідного статусу майна.

Водночас автоматичного звільнення всіх власників житла на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях від нарахування комунальних платежів чинне законодавство не передбачає.

Хто ще має пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Окремо в Україні діє система пільг для визначених законом категорій громадян.

Зокрема, право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України, ветерани військової служби, окремі категорії пенсіонерів, багатодітні сім'ї, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші особи, визначені законами України.

Розмір пільг залежить від статусу громадянина і може становити від 25% до 100% вартості житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів.

До Кабміну звернулися з вимогою скасувати комунальні нарахування

На тлі чинної системи пільг громадяни зареєстрували електронну петицію до Кабінету Міністрів із закликом врегулювати питання нарахування житлово-комунальних послуг власникам житла, яке розташоване на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях України.

Автори звернення наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення мільйони українців були змушені залишити свої домівки, рятуючи життя своїх родин. Значна кількість житлових будинків і квартир була пошкоджена або зруйнована, а в багатьох населених пунктах проживання залишається небезпечним чи взагалі неможливим.

Попри це, власники такого житла, як зазначається у петиції №41/010233-26еп, продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги, зокрема за опалення, утримання будинків та інші послуги, якими вони фактично не можуть користуватися. Через це накопичуються борги, хоча люди залишили свої домівки не з власної волі, а через бойові дії.

Також автори звернення звертають увагу, що багато вимушених переселенців перебувають у складному матеріальному становищі: вони сплачують оренду житла в інших регіонах чи за кордоном, живуть за рахунок соціальної допомоги або мінімальних доходів і водночас продовжують отримувати рахунки за покинуте житло.

Окремою проблемою названо неможливість для багатьох власників своєчасно оформити документи про пошкодження чи знищення нерухомості, адже повернення на території активних бойових дій становить загрозу для життя.

У зверненні до уряду пропонується:

звільнити власників житла від нарахування житлово-комунальних послуг за період, коли нерухомість знаходиться на території активних бойових дій або тимчасово окупованій території і користуватися нею неможливо;

запровадити автоматичний механізм перерахунку або списання таких нарахувань;

заборонити нарахування штрафів, пені та інших фінансових санкцій;

встановити єдиний порядок застосування цих правил усіма підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги;

дозволити підтверджувати неможливість проживання за допомогою офіційного переліку територій активних бойових дій, документів внутрішньо переміщеної особи, підтвердження перебування за кордоном або інших належних доказів.

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