Владельцев жилья в зоне боевых действий могут освободить от оплаты коммунальных услуг: что предлагают

Владельцев жилья, расположенного на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях, предлагают освободить от оплаты коммунальных услуг и списать начисления за период, когда пользоваться недвижимостью было невозможно.

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В условиях полномасштабной войны вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг остается одним из самых болезненных для многих украинцев. Государство уже ввело ряд механизмов социальной поддержки отдельных категорий граждан, однако для владельцев жилья, расположенного на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, проблема начисления коммунальных платежей по-прежнему остается актуальной.

Какие льготы по оплате коммунальных услуг действуют для жителей прифронтовых территорий

По состоянию на 2026 год украинское законодательство предусматривает отдельные механизмы поддержки граждан, которые проживают или проживали в районах боевых действий. В частности, жители территорий, где ведутся или велись активные боевые действия, могут претендовать на жилищные субсидии даже при наличии задолженности, если она возникла из-за войны. Также действуют специальные правила назначения и продления субсидий для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, законодательство предусматривает возможность перерасчета стоимости отдельных коммунальных услуг в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме. Если жилье было повреждено или разрушено, владельцы также могут воспользоваться государственными программами компенсации после подтверждения соответствующего статуса имущества.

В то же время действующее законодательство не предусматривает автоматического освобождения всех владельцев жилья на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях от начисления коммунальных платежей.

Кто еще имеет льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

Отдельно в Украине действует система льгот для определенных законом категорий граждан.

В частности, право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветераны военной службы, отдельные категории пенсионеров, многодетные семьи, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и другие лица, определенные законами Украины.

Размер льгот зависит от статуса гражданина и может составлять от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов.

К Кабмину обратились с требованием отменить начисление коммунальных платежей

На фоне действующей системы льгот граждане зарегистрировали электронную петицию в Кабинет Министров с призывом урегулировать вопрос начисления жилищно-коммунальных услуг владельцам жилья, расположенного на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях Украины.

Авторы обращения отмечают, что с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасая жизни своих семей. Значительное количество жилых домов и квартир было повреждено или разрушено, а во многих населенных пунктах проживание остается опасным или вовсе невозможным.

Несмотря на это, владельцы такого жилья, как отмечается в петиции №41/010233-26еп, продолжают получать счета за коммунальные услуги, в частности за отопление, содержание домов и другие услуги, которыми они фактически не могут пользоваться. Из-за этого накапливаются долги, хотя люди покинули свои дома не по собственной воле, а из-за боевых действий.

Также авторы обращения обращают внимание, что многие вынужденные переселенцы находятся в сложном материальном положении: они оплачивают аренду жилья в других регионах или за границей, живут за счет социальной помощи или минимальных доходов и при этом продолжают получать счета за оставленное жилье.

Отдельной проблемой названа невозможность для многих владельцев своевременно оформить документы о повреждении или уничтожении недвижимости, поскольку возвращение на территории активных боевых действий представляет угрозу для жизни.

В обращении к правительству предлагается:

освободить владельцев жилья от начисления жилищно-коммунальных услуг за период, когда недвижимость находится на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории и пользоваться ею невозможно;

ввести автоматический механизм перерасчета или списания таких начислений;

запретить начисление штрафов, пени и других финансовых санкций;

установить единый порядок применения этих правил всеми предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги;

разрешить подтверждать невозможность проживания с помощью официального перечня территорий активных боевых действий, документов внутренне перемещенного лица, подтверждения пребывания за границей или других надлежащих доказательств.

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