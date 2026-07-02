У Німеччині хочуть дозволити обов'язковий виклик резервістів на військові навчання без їхньої згоди

Уряд схвалив законопроєкт, який має посилити систему військового резерву та прискорити мобілізацію у разі загрози.

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Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, спрямований на зміцнення системи військового резерву Бундесверу. Документ передбачає можливість обов’язкового виклику резервістів на навчання, щоб країна могла швидше мобілізувати сили у разі загострення безпекової ситуації в Європі. Про це повідомляє Reuters.

Німеччина планує до середини наступного десятиліття збільшити чисельність військового резерву щонайменше до 200 тисяч осіб, а також довести кількість військовослужбовців, які проходять дійсну службу, щонайменше до 260 тисяч.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус неодноразово заявляв, що країна має бути «готовою до війни» та підвищити здатність швидко мобілізувати сили у разі масштабного воєнного конфлікту в Європі.

Однією з ключових змін законопроєкту є скасування вимоги щодо отримання згоди як резервіста, так і його роботодавця на призов до навчань. Водночас військове відомство планує зробити службу в резерві більш привабливою та збільшити строк попередження роботодавців про виклик працівників.

У Міністерстві оборони Німеччини зазначають, що законопроєкт покликаний забезпечити належну підготовку резервістів і їхню готовність до швидкого залучення у разі, якщо НАТО потребуватиме оперативної мобілізації німецьких сил. У відомстві наголошують, що за нинішньої безпекової ситуації в Європі покладатися виключно на добровільну участь резервістів уже недостатньо.

Очікується, що парламент розгляне законопроєкт після літніх канікул. У Міністерстві оборони розраховують, що закон набуде чинності на початку наступного року.

Після оприлюднення законопроєкту у травні його позитивно оцінила Німецька асоціація резервістів. Водночас німецьке бізнес-лобі DIHK виступило за збільшення терміну попередження роботодавців про виклик резервістів щонайменше до трьох місяців замість передбачених документом восьми тижнів.

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