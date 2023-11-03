Избран председатель Ровенского городского суда Ровенской области

Суд возглавил Петр Денисюк.

В исполнение требований статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в пятницу, 3 ноября 2023 года, состоялось собрание судей Ровенского городского суда Ровенской области для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на должность председателя Ровенского городского суда Ровенской области избран Денисюк Петр Дмитриевич.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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