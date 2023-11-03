В Киеве иностранец похитил у торговца на рынке $5 000, которые были спрятаны среди товара

Иностранец, ограбивший столичного предпринимателя, предстанет перед судом.

В Киеве иностранец ограбил торговца на 5 тысяч долларов США. Злоумышленника задержали полицейские, а похищенные деньги потерпевшего изъяли.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел в сентябре на рынке на улице Электротехническая. Тогда на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник похитил 5 100 долл. США, которые были спрятаны среди товара.

«Полицейские установили место нахождения злоумышленника, который забежал на парковку и спрятался в чужом автомобиле. Следователи обнаружили и изъяли похищенные деньги потерпевшего.

Нарушителем оказался иностранец, 1971 года рождения», - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Следователи Деснянского управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. В период следствия фигурант находился под стражей.

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