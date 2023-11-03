Як українцям виплачують компенсації за пошкоджене житло в Донецькій області: розповіла Шуляк

Найбільше подали заяв у Слов‘янській і Краматорській громадах.

У Донецькій області на сьогодні вже більше ніж 54 тисячі об’єктів, внесених у державний реєстр пошкодженого і знищеного в результаті збройної агресії рф майна. Найбільше в Краматорській та Бахмутській громадах, найменше – у Старомлинівській та Званівській. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, Донеччина також входить до п‘ятірки українських областей, які лідирують за сумою виплат компенсації по програмі єВідновлення – станом на сьогодні мешканцям Донецької області, чиє житло було пошкоджено в результаті збройної агресії рф, виплатили 159 млн гривень.

«Від жителів Донеччини сьогодні отримано 3917 заяв на компенсацію, причому по 1894 заявам погоджено виплату. Найбільше подали заяв у Слов‘янській і Краматорській громадах. Найменше – у Білозерський, Гродівський та Мирноградській громадах», – пояснила Шуляк.

Вона наголосила – те, що область лідирує за кількістю об‘єктів, які внесені у державний реєстр пошкодженого та знищеного майна, не є чимось дивним, адже воєнні дії на території Донеччини велись ще з 2014 року, а значить і громадян, чиє житло постраждало від наслідків ворожої агресії з боку рф, тут надзвичайно багато. Втім, вносити їх житло у РПЗМ надзвичайно важливо, адже дані з нього будуть використовуватись, коли Україна буде обраховувати розмір репарацій від агресора після перемоги України.

«Ми бачимо також позитивну динаміку і щодо подання заяв не лише на пошкоджене житло на Донеччині, але і на знищене. Так, з 1 листопада 2023 року, коли розпочався цей етап єВідновлення, мешканці Донеччини подали 321 заяву на компенсацію за знищене житло. І процент їх відпрацювання по деяким громадам надзвичайно високий, зокрема у Новогродівській та Селидівській громадах відпрацювали 100% заяв, а в Дружківській – 83% заяв. Загалом по Україні процент відпрацьованих заяв складає приблизно 20%», – зауважила Шуляк.

За її словами, за результатами розгляду заяв вже сформовано перші 50 житлових сертифікатів, які мешканці Донеччини обміняють на нове житло. Причому якщо це буде квартира, а не відбудова приватного будинку, то громадяни зможуть її отримати не лише у Донецькій області, а у будь-якому населеному пункті України.

Шуляк також зазначила, що на Донеччині кількість жителів, які подаватимуть заяви на компенсацію по програмі єВідновлення невдовзі може зрости через те, що програму будуть розширювати – зараз парламент працює над тим, щоб запустити етап єВідновлення для громадян, чиє житло розташоване на територіях, які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, територій, розташованих в районі проведення воєнних дій або територій, які перебувають в оточенні.

«Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст, як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям», – наголосила народна депутатка. І додала, що зараз йдуть обговорення доцільності компенсацій за пошкоджене і знищене житло у першій фазі війни з рф – з 2014 року.

Як відомо, з 1 січня 2024 року в Україні стартує етап програми компенсацій єВідновлення, коли громадяни отримуватимуть компенсації за ремонти, зроблені за власний кошт.

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