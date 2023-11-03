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В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів

13:05, 3 листопада 2023
Питання звільнення заступників керівників апаратів судів, ймовірно, буде вирішено в останній момент.
В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів
Фото: РСУ
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В Державній судовій адміністрації 2 листопада 2023 року повідомили, що питання звільнення заступників керівників апаратів в судах, в яких кількість працівників апарату не перевищує 75 осіб, досі очікує на вирішення.

Нагадаємо, що на виконання рішення Вищої ради правосуддя в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 14 серпня 2023 року підписав наказ про внесення змін до Типового положення про апарат суду.

Абзац 4 пункту 9 у зазначеному Положенні викладено у новій редакції, згідно з якою «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступникаякщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб». Відповідна норма набуває чинності з 1 січня 2024 року.

За підрахунками ДСА, до конція року з судів необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів.

Рада суддів України не погодилась з таким підходом і 18 вересня звернулася до ДСА з проханням підготовити проект змін до Типового положення про апарат суду в частині визначення кількості посад заступника керівника апарату суду.

Під час засідання РСУ 2 листопада в. о. голови ДСА Максим Пампура розповів, що зазначене питання досі знаходиться на етапі вирішення.

«Питання досі опрацьовується з Вищою радою правосуддя. Але ми працюємо над тим, щоб цей наказ не набрав чинності з 1 січня 2024 року», - розповів Максим Пампура.

Втім, члени РСУ зазначили, що судам потрібно вже зараз розуміти, що робити з заступниками керівників апаратів судів.

Відтак, ймовірно, доля заступників керівників апаратів судів вирішиться тільки в останній момент.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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