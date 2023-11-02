Новая трагедия в Киеве: 21-летний парень выпал из окна многоэтажки

Предварительно молодой человек выпал из окна 5-го этажа, он погиб на месте.

В Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21-летний парень. Об этом пишет УП.

Погибший выпал из окна 5-го этажа. Трагедия произошла на улице Родины Глаголевых.

Отмечается, что полиция квалифицировала произошедшее как "несчастный случай". Правоохранители выясняют все детали.

Пока официальной инормации нет.

Отметим, что в последнее время подобные случаи в Киеве стали проиходить очень часто.

Так, в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

Также в Киеве две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Еще в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

Кроме того, женщина выпрыгнула из многоэтажного дома в районе Позняки.

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