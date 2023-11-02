Высший совет правосудия назначил нового председателя Службы судебной охраны

Павла Малыхина поддержало большинство членов Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия 2 ноября 2023 года со второй попытки все же назначил нового председателя Службы судебной охраны.

Новым председателем Службы судебной охраны назначен руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Павел Малыхин.

Голосованию за кандидата, как и 12 октября, предшествовал спор между членами ВСП относительно соответствия претендента на пост председателя Службы судебной охраны. Так, прозвучало мнение, что Павел Малыхин не имеет юридического образования, а потому не может быть назначен на указанную должность.

Фактически, против рассмотрения вопроса назначения Павла Малыхина по сути, 2 ноября выступили члены ВСП Виталий Салихов и Сергей Бурлаков.

Однако в итоге «за» назначение Павла Малыхина на должность главы ССО проголосовали 13 членов ВСП, а против – 2.

Таким образом, Павел Малыхин стал вторым в истории Службы судебной охраны ее постоянным руководителем. Первым главой ССО был полковник Валерий Бондарь, возглавлявший Судебную охрану с 2019 по 2022 годы. После этого Судебную охрану возглавляли только и. о. председателя ССО.

Напомним, что 12 октября Высший совет правосудия с первой попытки не смог назначить Павла Малыхина на должность председателя Службы судебной охраны, поскольку против него организовали настоящее «восстание» его коллеги, которые направили в ВСП ряд заявлений и обращений.

Отметим, что 25 сентября Конкурсная комиссия по избранию главы Службы судебной охраны определила победителем конкурса руководителя управления Службы судебной охраны по логистике и связи Павла Малыхина. Он получил 10,6 балла. Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун. Он набрал 10 баллов.

Как проходило собеседование Конкурсной комиссии с Павлом Малыхиным, подробно можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Что касается биографии Павла Малыхина, то можно отметить, что, как и немало руководителей Службы судебной охраны, которые заняли свои должности в 2019-2020 годах, Павел Малыхин является выходцем из Внутренних войск и Национальной гвардии.

Он кадровый военный. Немалую часть профессиональной карьеры служил в составе 22 бригады, охраняющей дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, расположенная на столичном Печерске. Дослужился до должности заместителя командира части по вооружению и технике.

В 2014 году несколько месяцев служил в зоне АТО в районе городов Изюм и Славянск.

С 2015 по 2019 годы возглавлял военно-гражданскую администрацию города Авдеевка Донецкой области.

В 2019 году Павел Малыхин пытался стать депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу № 121 (город Борислав, Дрогобыч и Трускавец Львовской области) как самовыдвиженец, но неудачно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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