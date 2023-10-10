«Судова охорона – це кокер-спанієль, а не вівчарка»: що переможець конкурсу на посаду голови Судової охорони розповів конкурсній комісії

Схоже, що переможець конкурсу на посаду голови Служби судової охорони Павло Малихін сам не вірить у перспективи Судової охорони.

Джерело фото - Facebook-сторінка Павла Малихіна

«Судово-юридична газета» продовжує знайомити читачів з розповідями діючих та колишніх керівників Служби судової охорони, як взяли участь у конкурсі на посаду нового голови Служби судової охорони.

25 вересня 2023 року Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила переможця конкурсу. Переможцем визнано керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв'язку Малихіна Павла Володимировича. За результатами конкурсу (фактично співбесіди) Павло Малихін отримав 10,6 бала.

На відміну від багатьох колишніх та діючих топ-керівників Служби судової охорони, під час роботи в Судовій охороні Павло Малихін зміг уникнути потрапляння у гучні публічні скандали та зміг утриматися в системі ССО при всіх її керівниках.

Втім, є проблема – судячи із співбесіди з Конкурсною комісією Павло Малихін не надто вірить у перспективи Служби судової охорони, враховуючи її сучасний кризовий стан. Вирішити ж системні проблеми Служби, Павло Малихін, вочевидь, самотужки не зможе.

Біографія переможця конкурсу

Як і чимала кількість керівників Служби судової охорони, які зайняли свої посади у 2019-2020 роках, Павло Малихін є вихідцем з Внутрішніх військ та Національної гвардії.

Він є кадровим військовим. Чималу частину професійної кар’єри служив у складі 22 бригади, що охороняє дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, та розташована на столичному Печерську. Дослужився до посади заступника командира частини по озброєнню і техніці.

У 2014 році кілька місяців служив в зоні АТО в районні міст Ізюм та Слов’янськ.

З 2015 року по 2019 рік очолював військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області.

У 2019 році Павло Малихін намагався стати депутатом Верховної Ради по мажоритарному округу № 121 (міста Борислав, Дрогобич та Трускавець Львівської області) як самовисуванець, але невдало.

Цікаво, що свою участь у парламентських виборах 2019 року Павло Малихін пояснив ЗМІ тим, що «назріває реванш певних політичних сил». «Я думаю, що це так. Є певні загрози, які треба усувати», - розповів у липні 2019 року Павло Малихін. Обрання на посаду президента України Володимира Зеленського у 2019 році Павло Малихін розцінив як «абсолютний карт-бланш довіри». А коментуючи перемогу Володимира Зеленського над Петром Порошенком на виборах 2019 року, Павло Малихін зазначив, що Петро Порошенко фактично не виправдав сподівань громадян.

Також, в інтерв’ю ЗМІ Павло Малихін підтримав введення миротворчих сил ООН на Донбас для контролю східних кордонів України.

У 2020 році Павло Малихін повернувся в систему Національної гвардії – служив на посаді заступника начальника управління з охорони особливо важливих об’єктів НГУ.

За наслідками конкурсу, у червні 2020 року став заступником начальника управління матеріально-технічного забезпечення Служби судової охорони. Потім працював заступником начальника аналітичного управління в центральному апараті ССО, а згодом став начальником управління з логістики та зв’язку Служби судової охорони. Має державні нагороди.

Про перші кроки на посаді голови Служби судової охорони

Першими своїми кроками на посаді голови Служби судової охорони Павло Малихін назвав наступні:

необхідно познайомитися з керівництвом ДСА та Вищої ради правосуддя необхідно отримати електронний ключ, приступити до виконання обов’язків ознайомитися зі станом речей в центральному управлінні та в ТУ ССО, заслухати керівників ТУ ССО, щоб розуміти, які в них є проблеми налагодити взаємодію з судами провести інвентаризацію майна Судової охорони вирішити питання фінансового забезпечення Судової охорони посилити повноваження Судової охорони, зокрема, надати можливість співробітникам ССО складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо правопорушників громадського порядку в судах

Щодо проблем Судової охорони

Під час співбесіди з Конкурсною комісією Павло Малихін визнав, що наразі Служба судової охорони знаходиться в кризовому стані.

Сучасний стан фінансування та матеріального забезпечення Судової охорони, за словами переможця конкурсу, фактично не дає їй можливості розвиватися.

«У Служби є проблеми з підготовкою співробітників, їх належним забезпеченням, навіть не вистачає коштів на паливо та форму, її фінансове забезпечення повинно бути значно кращим», - розповів Павло Малихін. Нагадаємо, що зараз середня заробітна плата звичайних співробітників ССО складає 12 тисяч гривень, що менше ніж в поліції.

Також, Павло Малихін повідомив, що зараз серед співробітників Служби судової охорони спостерігається певна деморалізація та фіксується падіння дисципліни. На думку Павла Малихіна, такі явища, в тому числі, відбуваються і через відсутність належної роботи зі сторони центрального апарату Судової охорони та керівництва ТУ ССО.

«Співробітників треба контролювати, щоб вони не були розслаблені. Треба постійно перевіряти, як вони несуть службу»», - зазначив Павло Малихін.

Також він розповів про необхідність докорінної зміни законодавства – співробітникам Судової охорони необхідно надати право складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушників порядку в судових засіданнях.

«Зараз у Служби судової охорони немає права навіть складати адміністративні протоколи. Різні активісти це все знають і влаштовують провокації. Зараз ми просто викликаємо поліцію, коли в судах відбуваються порушення правопорядку. Службі, хоча б частково, потрібно мати повноваження поліції», - розповів Павло Малихін, зазначивши, що необхідно врегулювати й питання застосування зброї працівниками Судової охорони.

«Будь-яка охорона – це дорого. А зараз у нас бюджет вмирання, навіть не виживання», - повідомив Павло Малихін.

Також, Павло Малихін зробив цікаве порівняння, зазначивши, що Судова охорона зараз це не «вівчарка, а кокер-спанієль».

Відповідаючи на питання членів Конкурсної комісії щодо доцільності існування Судової охорони взагалі, враховуючи її сучасний стан, Павло Малихін визнав, що, наприклад, Національна гвардія зараз здатна краще впоратися з завданням охорони установ системи правосуддя.

«У них зараз більше можливостей, набагато краще матеріальне забезпечення. Судова охорона теж може стати кращою, якщо її матеріальне, фінансова забезпечення, а також підготовка працівників, буде значно більшими, ніж зараз», - зазначив Павло Малихін.

Цікаво, що для виправлення складного матеріального становища Судової охорони, Павло Малихін запропонував надати ССО можливість заробляти на певних послугах, наприклад, на перевезенні судових справ з одних судів в інші.

«Зараз це і так робиться, але підпільно та безоплатно. Керівники ТУ ДСА звертаються до керівників ТУ ССО з відповідними проханнями і працівники Судової охорони перевозять справи. Керівництву ДСА було відомо про таку практику. Відтак, за наявності відповідних рішень, Судова охорона могла б перевозити судові справи на платній основі», - розповів Конкурсній комісії Павло Малихін.

Крім того, Павло Малихін зазначив, що особисто подав судовий позов щодо виплати йому коштів по відомій постанові Кабінету міністрів № 168 від 28 лютого 2022 року.

Як відомо, згідно з текстом постанови № 168, співробітникам Служби судової охорони, як і військовослужбовцям ЗСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, поліцейським тощо, на період дії воєнного стану повинна була виплачуватись додаткова щомісячна винагорода в розмірі 30 тис. гривень.

Проблема полягала в тому, що додаткові грошові виплати не були профінансовані для ДСА та Служби судової охорони. У підсумку, зазначена додаткова винагорода співробітникам ССО не сплачувалась. У підсумку, співробітники ССО почали масово звертатись в суди з позовами, намагаючись добитись виплати встановлених їм раніше виплат. На весну 2023 року перед працівниками Судової охорони утворився величезний борг у розмірі майже 1 млрд 153 млн гривень, який тепер має виплачувати все та ж ДСА.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше також розповідала, як проходили співбесіди з іншими претендентами на посаду голови Служби судової охорони – Олегом Білецьким, Ігорем Коваленко та Віктором Морозом.

Також, «Судова-юридична газета» повідомляла, як виглядає фінальний рейтинговий список кандидатів на посаду голови Служби судової охорони.

Крім того, «Судово-юридична газета» повідомляла, що Вища рада правосуддя розпочне розгляд питання призначення голови Служби судової охорони 12 жовтня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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