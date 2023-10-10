«Судебная охрана – это кокер-спаниель, а не овчарка»: что победитель конкурса на должность главы Судебной охраны рассказал конкурсной комиссии

Похоже, что победитель конкурса на должность главы Службы судебной охраны Павел Малыхин сам не верит в перспективы Судебной охраны.

Источник фото – Facebook-страница Павла Малыхина

«Судебно-юридическая газета» продолжает знакомить читателей с рассказами действующих и бывших руководителей Службы судебной охраны, которые приняли участие в конкурсе на должность нового председателя Службы судебной охраны.

25 сентября 2023 года Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны определила победителя конкурса. Победителем был признан руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Малыхин Павел Владимирович. По результатам конкурса (фактически собеседования) Павел Малыхин набрал 10,6 балла.

В отличие от многих бывших и действующих топ-руководителей Службы судебной охраны, во время работы в Судебной охране Павел Малыхин смог избежать попадания в громкие публичные скандалы и удержаться в системе ССО при всех ее руководителях.

Впрочем, есть проблема – судя по собеседованию с Конкурсной комиссией, Павел Малыхин сам не слишком верит в перспективы Службы судебной охраны, учитывая ее современное кризисное положение. Решить же системные проблемы Службы Павел Малыхин, очевидно, самостоятельно не сможет.

Биография победителя конкурса

Как и многие другие руководители Службы судебной охраны, которые заняли свои должности в 2019-2020 годах, Павел Малыхин является выходцем из Внутренних войск и Национальной гвардии.

Он является кадровым военным. Немалую часть профессиональной карьеры служил в составе 22 бригады, охраняющей дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, и расположенной на столичном Печерске. Дослужился до должности заместителя командира части по вооружению и технике.

В 2014 году несколько месяцев служил в зоне АТО в районе городов Изюм и Славянск.

С 2015 по 2019 год возглавлял военно-гражданскую администрацию города Авдеевка Донецкой области.

В 2019 году Павел Малыхин пытался стать депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу № 121 (город Борислав, Дрогобыч и Трускавец Львовской области) как самовыдвиженец, но неудачно.

Примечательно, что свое участие в парламентских выборах 2019 года Павел Малыхин объяснил СМИ тем, что «назревает реванш определенных политических сил». «Я думаю, что это так. Есть определенные угрозы, которые нужно устранять», – рассказал в июле 2019 года Павел Малыхин. Избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году Павел Малыхин расценил как «абсолютный карт-бланш доверия». А комментируя победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко на выборах 2019 года, Павел Малыхин отметил, что Петр Порошенко фактически не оправдал надежд граждан.

Также в интервью СМИ Павел Малыхин поддержал введение миротворческих сил ООН на Донбасс для контроля над восточными границами Украины.

В 2020 году Павел Малыхин вернулся в систему Национальной гвардии – служил в должности заместителя начальника управления по охране особо важных объектов НГУ.

По результатам конкурса, в июне 2020 года стал заместителем начальника управления материально-технического обеспечения Службы судебной охраны. Затем работал заместителем начальника аналитического управления в центральном аппарате ССО, а затем стал начальником управления по логистике и связи Службы судебной охраны. Имеет государственные награды.

О первых шагах на должности главы Службы судебной охраны

Первыми своими шагами на должности главы Службы судебной охраны Павел Малыхин назвал следующие:

необходимо познакомиться с руководством ГСА и Высшего совета правосудия необходимо получить электронный ключ, приступить к исполнению обязанностей нужно ознакомиться с положением дел в центральном управлении и в ТУ ССО, заслушать руководителей ТУ ССО, чтобы понимать, какие у них проблемы наладить взаимодействие с судами провести инвентаризацию имущества Судебной охраны решить вопрос финансового обеспечения Судебной охраны увеличить полномочия Судебной охраны, в частности, предоставить возможность сотрудникам ССО составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении правонарушителей общественного порядка в судах

Относительно проблем Судебной охраны

Во время собеседования с Конкурсной комиссией Павел Малыхин признал, что Служба судебной охраны находится в кризисном состоянии.

Современное состояние финансирования и материального обеспечения Судебной охраны, по словам победителя конкурса, фактически не позволяет ей развиваться.

"У Службы есть проблемы с подготовкой сотрудников, их надлежащим обеспечением, не хватает средств даже на топливо и форму, финансовое обеспечение Службы должно быть значительно лучше", - рассказал Павел Малыхин. Напомним, что сейчас средняя заработная плата обычных сотрудников ССО составляет 12 тысяч гривен, что меньше, чем в полиции.

Также, Павел Малыхин сообщил, что среди сотрудников Службы судебной охраны наблюдается определенная деморализация и фиксируется падение дисциплины. По мнению Павла Малыхина, такие явления, в том числе, происходят и из-за отсутствия должной работы со стороны центрального аппарата Судебной охраны и руководства ТУ ССО.

«Сотрудников нужно контролировать, чтобы они не были расслабленными. Надо постоянно проверять, как они несут службу», - отметил Павел Малыхин.

Также он рассказал о необходимости коренного изменения законодательства – сотрудникам Судебной охраны необходимо предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении нарушителей порядка в судебных заседаниях.

«Сейчас у Службы судебной охраны нет права даже составлять административные протоколы. Разные активисты все это знают и устраивают провокации. Сейчас мы просто вызываем полицию, когда в судах происходят нарушения правопорядка. Службе хотя бы частично нужно иметь полномочия полиции», - рассказал Павел Малыхин, отметив, что необходимо урегулировать и вопросы применения оружия работниками Судебной охраны.

«Любая охрана – это дорого. А сейчас у нас бюджет умирания, даже не выживания», – сообщил Павел Малыхин.

Также Павел Малыхин сделал интересное сравнение, отметив, что Судебная охрана сейчас это не «овчарка, а кокер-спаниель».

Отвечая на вопросы членов Конкурсной комиссии о целесообразности существования Судебной охраны вообще, учитывая ее современное состояние, Павел Малыхин признал, что, например, Национальная гвардия сейчас способна лучше справиться с задачей по охране учреждений системы правосудия.

«У них сейчас больше возможностей, гораздо лучше материальное обеспечение. Судебная охрана тоже может стать лучше, если ее материальное, финансовое обеспечение, а также подготовка сотрудников, будут значительно больше, чем сейчас», - отметил Павел Малыхин.

Интересно, что для исправления сложного материального положения Судебной охраны Павел Малыхин предложил предоставить ССО возможность зарабатывать на определенных услугах, например, на перевозке судебных дел из одних судов в другие.

«Сейчас это и так делается, но подпольно и бесплатно. Руководители ТУ ГСА обращаются к руководителям ТУ ССО с соответствующими просьбами, и сотрудники Судебной охраны перевозят дела. Руководству ГСА было известно о такой практике. Следовательно, при наличии соответствующих решений, Судебная охрана могла бы перевозить судебные дела на платной основе», – рассказал Конкурсной комиссии Павел Малыхин.

Кроме того, Павел Малыхин отметил, что лично подал судебный иск по выплате ему средств по известному постановлению Кабинета министров № 168 от 28 февраля 2022 года.

Как известно, согласно тексту постановления № 168, сотрудникам Службы судебной охраны, как и военнослужащим ВСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, полицейским и т. п., на период действия военного положения должно было выплачиваться дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен.

Проблема заключалась в том, что дополнительные выплаты не были профинансированы для ГСА и Службы судебной охраны. В итоге указанное дополнительное вознаграждение сотрудникам ССО не выплачивалось. В итоге сотрудники ССО начали массово обращаться в суды с исками, пытаясь добиться выплаты установленных им ранее выплат. Весной 2023 года перед работниками Судебной охраны образовался огромный долг в размере почти 1 млрд. 153 млн. гривен, который теперь должна выплачивать все та же ГСА.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее также рассказывала, как проходили собеседования с другими претендентами на должность главы Службы судебной охраны – Олегом Билецким, Игорем Коваленко и Виктором Морозом.

Также, «Судебно-юридическая газета» сообщала о финальном рейтинговом списке кандидатов на должность главы Службы судебной охраны.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Высший совет правосудия приступит к рассмотрению вопроса о назначении председателя Службы судебной охраны 12 октября.

Автор Вячеслав Хрипун

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