Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полтавский апелляционный суд указал, при каком условии гражданин, совершивший правонарушение, предусмотренное статьей 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях, может избежать ответственности.

В сентябре 2023 года апелляционный суд рассмотрел дело Владимира Г., которого в августе 2022 года (т.е. более года назад) Миргородский горрайонный суд Полтавской области лишил сроком на 1 год права на управление транспортными средствами с взысканием штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, 17 июля 2022 года в городе Миргород, во время действия комендантского часа, полицейские остановили автомобиль ВАЗ 21063, которым управлял Владимир Г. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, проведенное на месте происшествия, показало достаточно серьезное превышение нормы – 1,46% промилле. Следовательно, на Владимира Г. был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП.

Водитель с протоколом полиции, а также с решением суда первой инстанции, не согласился.

В апелляционной жалобе Владимир Г. указал, что 17 июля 2022 года он действовал в состоянии крайней необходимости, поскольку вынужден был ехать по просьбе знакомой к ее больной матери, нуждавшейся в неотложной помощи, поскольку ей необходимо было сделать инъекцию для восстановления артериального давления. Именно это обстоятельство и вынудило его во время комендантского часа управлять автомобилем в состоянии опьянения.

Водитель отметил, что 17 июля прошлого года у него просто не было другого варианта помощи матери знакомой – карета скорой помощи тогда не могла приехать вовремя. К тому же, даже если бы скорая и приехала, пожилая женщина 1944 года, с учетом ее серьезной болезни, просто бы не смогла открыть медицинской бригаде входную дверь.

Дочь указанной женщины также сообщила суду, что находилась в гостях у Владимира Г., но после 23.00 17 июля увидела пропущенный звонок от матери. После нескольких неудачных звонков пожилая женщина все же сняла трубку и сообщила дочери, что чувствует себя очень плохо и попросила приехать к ней и оказать медицинскую помощь – сделать инъекцию.

Следовательно, другого варианта, кроме как просить Владимира Г. отвезти ее к матери, учитывая, что уже наступил комендантский час, не было.

Изучив материалы дела, суд отметил, что, несмотря на состояние алкогольного опьянения, Владимир Г. все же действовал в состоянии крайней необходимости, возникшей вследствие реальной угрозы жизни и здоровью человека.

По заключению суда, Владимир Г. «предотвращал наступление возможного вреда жизни и здоровью матери знакомой, которая в силу своего возраста и состояния здоровья, позвала на помощь свою дочь с целью получения неотложной медицинской помощи в виде инъекции для стабилизации артериального давления».

К тому же, как отметил суд, Владимир Г. сразу после остановки его автомобиля сообщил полицейским, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, а также о том, что он действовал в состоянии крайней необходимости из-за необходимости оказания медицинской помощи.

Также, апелляционный суд учел, что в результате действия комендантского часа, у Владимира Г., а также у его знакомой, отсутствовала возможность привлечения другого водителя.

Следовательно, учитывая наступление крайней необходимости, апелляционный суд решил удовлетворить апелляционную жалобу Владимира Г. и отменить постановление суда первой инстанции.

Таким образом, Владимир Г. был освобожден от административной ответственности по ст. 130 на основании статей 17 (обстоятельства, исключающие административную ответственность) и 18 (крайняя необходимость) Кодекса об административных правонарушениях.

Автор Вячеслав Хрипун

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