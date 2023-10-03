Нового голову Служби судової охорони призначать 12 жовтня

Доповідати буде особисто голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Джерело фото - Служба судової охорони

Вища рада правосуддя 12 жовтня 2023 року планує призначити нового голову Служби судової охорони.

Доповідачем визначено голову Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Нагадаємо, що 25 вересня Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила, що переможцем конкурсу є керівник управління Служби судової охорони з питань логістики та зв'язку Павло Малихін.

Другий кандидат у рейтингу – діючий в.о. голови Служби судової охорони Павло Трясун.

«Судово-юридична газета» також публікувала фінальний рейтинг учасників конкурсу на посаду голови Служби судової охорони.

До складу Конкурсної комісії входили три члена ВРП, представник Ради суддів України, а також представник ДСА.

Посада голови Служби судової охорони є вакантною з липня 2022 року, тобто з часу звільнення з посади голови Служби судової охорони Валерія Бондаря. Після цього Судову охорону очолювали лише в. о. голови ССО.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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