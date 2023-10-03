Цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за понад 140 років

Середньомісячна температура повітря дорівнювала + 18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму.

Вересень 2023 року став найтеплішим у Києві з 1881 року. За місяць у місті було зафіксовано три температурних рекорди. Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала + 18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 10 вересня. Температура становила + 9,1°С, а найтепліше - 24 вересня, коли температура досягла + 29,1°С.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 8 мм, або 14% кліматичної норми. За даними метеорологів, цьогорічний вересень став 12 серед найсухіших з 1891 року.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського

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