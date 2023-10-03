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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

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Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

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  1. В Україні

Побиття і катування місцевого жителя на Чернігівщині: судитимуть російського окупанта

08:03, 3 жовтня 2023
Щоб отримати інформацію про ЗСУ, людину били, тримали в неналежних санітарних умовах і погрожували розправою.
Побиття і катування місцевого жителя на Чернігівщині: судитимуть російського окупанта
Фото: Чернігівська обласна прокуратура
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського окупанта за жорстоке поводження та незаконне утримання цивільної особи. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 6 березня 2022 року військові зс рф затримали місцевого мешканця. Щоб отримати від нього дані про підрозділи ЗСУ, вони завдали йому численних ударів руками і ногами по всьому тілу, спричинивши тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Потім потерпілого незаконно перемістили та добу утримували на території с. Шестовиця Чернігівської області в неналежних санітарних умовах, без верхнього одягу на вулиці при низькій температурі. Також військові рф не надавали йому медичну допомогу, яку він потребував у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями.

Також військовий рф погрожував чоловіку фізичною розправою, приставляв автомат до скроні, водив лезом ножа по обличчю, образливо ставився та морально принижував.

Такі дії є нелюдським поводженням та катуванням, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, що повідомили про підозру російському військовому, який обстрілював мирне населення під час окупації Харківщини. 

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