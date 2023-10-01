Обстрілював мирне населення під час окупації Харківщини: військовому рф повідомлено про підозру

Унаслідок обстрілів семеро людей отримали поранення.

Прокуратура повідомила про підозру російському військовому, який під час тимчасової окупації Харківщини обстрілював мирне населення, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний – військовий 15-ої окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Сухопутних військ рф.

Як повідомляється, навесні 2022 року під час тимчасової окупації Харківщини 22-річний підозрюваний разом з іншими військовими підрозділу у складі колони російської військової техніки рухалися вул. Миру в селі Піски-Радьківські Ізюмського району.

Не маючи бойових зіткнень зі ЗСУ, вони здійснили вогневе ураження цивільних будинків вздовж всієї вулиці з розстрілом мирного населення. Застосували різні види озброєння – гармати, гранатомети, крупнокаліберну й особисту зброю різного калібру.

Унаслідок обстрілів семеро людей отримали поранення, зруйновані 7 приватних будинків.

Крім того, під час документування воєнного злочину зафіксовано розмову підозрюваного з рідними. Він вихвалявся звірствами над українськими військовополоненими, які вчиняли його товариші по службі.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення його у розшук та притягнення до відповідальності. Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності представники держави-агресора.

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