У Іспанії спалахнула пожежа у нічному клубі: кількість жертв сягнула 13 осіб, відео

Екстрені служби продовжують розшукувати зниклих безвісти людей.

Щонайменше 13 людей загинули через пожежу у трьох розташованих поруч нічних клубах у іспанському місті Мурсія, яка сталася вранці 1 жовтня, повідомила місцева служба порятунку.

Про пожежу в нічному клубі рятувальникам стало відомо о шостій ранку за місцевим часом. На відео, опублікованих у соцмережах, видно полумʼя, яке вирує над будівлею.

Що стало причиною пожежі — наразі невідомо. Екстрені служби продовжують розшукувати зниклих безвісти людей. Мер Мурсії Хосе Бальеста оголосив у місті триденну жалобу.







Imágenes que me hacen llegar del trágico #incendio en #Murcia . pic.twitter.com/5K9weGaxvy — Víctor Manuel Fernández De La Cotera Blázquez (@VctorManueFdez) October 1, 2023

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