Коли переводити годинники на зимовий час

Україна перейде на зимовий час 29 жовтня о 4:00.

В Україні двічі на рік переводять годинники. Вже скоро необхідно буде перевести стрілки на годину назад — на зимовий час. Перехід відбувається в останню неділю жовтня.

У 2023 році це буде 29 жовтня о 4:00.

Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Нагадаємо, що цього року 26 березня в Україні відбувся перехід на літній час.

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